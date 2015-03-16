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时事要闻 | 2015年 3月 16日 星期一 08:12 BJT

云南省委副书记仇和接受调查 因涉嫌严重违纪违法--中纪委

路透北京3月15日 - 中央纪委监察部网站周日称，云南省委副书记仇和涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

中纪委还称，中国第一汽车集团公司董事长、党委书记徐建一涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

中国国务院总理李克强周日在两会结束后的记者发布会上称，三方面推动反腐，不允许庸政懒政，要依法治国，推进体制改革，并加强监督和教育。政府既要惩治乱作为，也反对不作为。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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