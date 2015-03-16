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时事要闻 | 2015年 3月 16日 星期一 08:35 BJT

中国原中央军委副主席徐才厚病亡 涉嫌受贿犯罪所得依法处理（更新版）

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路透北京3月16日 - 新华社周一报道，中国原中央军委副主席徐才厚因膀胱癌终末期医治无效死亡。因其病亡，军事检察院根据有关规定对徐才厚作出不起诉决定，其涉嫌受贿犯罪所得依法处理。

报道称，3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期，全身多发转移，多器官功能衰竭，医治无效在医院死亡。

2014年10月27日，军事检察院对徐才厚涉嫌受贿犯罪案侦查终结，移送审查起诉。经依法审查查明，徐才厚涉嫌受贿犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究其刑事责任。

军事检察院去年侦查查明，徐才厚利用职务便利，为他人晋升职务提供帮助，直接和通过家人收受贿赂，数额特别巨大；利用职务影响为他人谋利，其和家人收受他人贿赂，数额特别巨大。徐才厚已对受贿犯罪事实供认不讳。

此前，中共中央决定开除徐才厚党籍，中央军委决定开除徐才厚军籍、取消其上将军衔。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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