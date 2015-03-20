福建副省长徐钢涉嫌严重违纪违法接受组织调查--中纪委

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透北京3月20日 - 中国中共中央纪委周五宣布，福建省副省长徐钢涉嫌严重违纪违法接受组织调查。
中纪委此前先后宣布云南省委副书记仇和以及山西环境保护厅原厅长刘向东涉嫌违纪并接受调查。
此外，最高人民检察院周四公布，对四川省委原副书记李春城和国务院国有资产监督管理委员会原主任蒋洁敏提起公诉。
十八大以来中国保持高压反腐，过去一年来，中共中央统战部部长令计划、原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚、政协副主席苏荣先后被查。
中国国务院总理李克强在两会结束后的记者发布会上称，三方面推动反腐，不允许庸政懒政，要依法治国，推进体制改革，并加强监督和教育。政府既要惩治乱作为，也反对不作为。（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。