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时事要闻 | 2015年 3月 20日 星期五 10:19 BJT

福建副省长徐钢涉嫌严重违纪违法接受组织调查--中纪委

路透北京3月20日 - 中国中共中央纪委周五宣布，福建省副省长徐钢涉嫌严重违纪违法接受组织调查。

中纪委此前先后宣布云南省委副书记仇和以及山西环境保护厅原厅长刘向东涉嫌违纪并接受调查。

此外，最高人民检察院周四公布，对四川省委原副书记李春城和国务院国有资产监督管理委员会原主任蒋洁敏提起公诉。

十八大以来中国保持高压反腐，过去一年来，中共中央统战部部长令计划、原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚、政协副主席苏荣先后被查。

中国国务院总理李克强在两会结束后的记者发布会上称，三方面推动反腐，不允许庸政懒政，要依法治国，推进体制改革，并加强监督和教育。政府既要惩治乱作为，也反对不作为。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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