中国驻法外交官吴喜林涉嫌受贿被查（更新版）

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
（新增中国外交部评论）
路透北京4月1日 - 新华社报导称，北京检察机关依法对中国商务部驻法国使馆公使衔商务参赞吴喜林涉嫌受贿犯罪立案侦查。
报导称，近日驻商务部纪检组对商务部合作司原司长吴喜林涉嫌受贿问题进行立案调查，同时移交检察机关办理。
报导未提供更多细节。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，不知晓此事。（完）
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路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)