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时事要闻 | 2015年 4月 1日 星期三 18:00 BJT

中国驻法外交官吴喜林涉嫌受贿被查（更新版）

（新增中国外交部评论）

路透北京4月1日 - 新华社报导称，北京检察机关依法对中国商务部驻法国使馆公使衔商务参赞吴喜林涉嫌受贿犯罪立案侦查。

报导称，近日驻商务部纪检组对商务部合作司原司长吴喜林涉嫌受贿问题进行立案调查，同时移交检察机关办理。

报导未提供更多细节。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，不知晓此事。（完）

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