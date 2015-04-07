南京市原市长季建业一审被判15年

湄公河疏浚计划引抗议 中国的新丝路可能在泰国遇阻
路透泰国KHON PI LONG 5月3日 - 中国的湄公河河道疏浚计划可能在泰国遇阻，该计划旨在方便大型货船通行，当地抗议者宣称要保护这些急流险滩，反对中国向东南亚的经济扩张。
路透上海4月7日 - 烟台中院周二公开宣判南京市原市长季建业受贿一案。季建业被认定犯受贿罪，被判处有期徒刑15年，并被没收个人财产人民币200万元。
烟台中院称，对季建业上千万元的赃款、赃物依法予以没收，包括一辆道奇轿车，一幅价值三万元（4,845美元）的画等。
烟台中院称，季建业收受贿赂，接受他人提供的好处等，该院经审理认为，被告人季建业的行为已构成受贿罪。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透华盛顿5月2日 - 美国总统特朗普上任的时候承诺，他会获得数不清的胜利，多到让美国人生厌。但当他努力争取胜利的时候，一些令其沮丧的迹象开始出现。
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