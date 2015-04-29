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时事要闻 | 2015年 4月 29日 星期三 14:45 BJT

中国将严惩长期“围猎”官员的行贿者

路透北京4月29日 - 中国官媒周三称，当局将重点打击情节严重、影响恶劣的个人行贿和单位行贿犯罪。

新华社报导称，中国最高检表示将尤其严厉惩处主动行贿、多次行贿、行贿数额巨大、长期“围猎”干部的行贿犯罪。

报导援引最高检内部会议称，要严厉惩处在干部选拔任用中的行贿犯罪，严厉惩处严重侵害民生民利引发群体性事件或者重大责任事故的行贿犯罪。

中国每年大约发生九万起“群体性事件”，主要源于腐败、污染、非法占地和其它问题。

新华社的报导称，“（我们必须）加大对行贿人违法所得的追缴力度，提高行贿犯罪成本，形成强大威慑。”（完）

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