中国称已从32个国家和地区抓获150名外逃人员--媒体

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透上海5月15日 - 《中国日报》报道称，今年以来，中国警方已从32个国家和地区抓获涉嫌经济犯罪的外逃人员150名。中国已加强了对经济犯罪的打击力度。
该报援引中国公安部经济犯罪侦查局政委高峰的话称，抓获的外逃人员中，潜逃10年以上的外逃人员8名，案件涉案总价值超过千万元的外逃人员44名。
中国政府去年启动“猎狐”行动，追捕外逃的犯罪嫌疑人，这些外逃人员通常都卷走了大量金钱。
高峰称，经济犯罪共发案10.1万起，涉案总价值近1,920亿元（309.6亿美元），主要涉及非法集资、信用卡诈骗、假币等案件。
今年1月，中国公安部称去年6月到12月共抓获外逃经济犯罪人员680名，数量“空前”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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