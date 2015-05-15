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时事要闻 | 2015年 5月 15日 星期五 14:03 BJT

中国称已从32个国家和地区抓获150名外逃人员--媒体

路透上海5月15日 - 《中国日报》报道称，今年以来，中国警方已从32个国家和地区抓获涉嫌经济犯罪的外逃人员150名。中国已加强了对经济犯罪的打击力度。

该报援引中国公安部经济犯罪侦查局政委高峰的话称，抓获的外逃人员中，潜逃10年以上的外逃人员8名，案件涉案总价值超过千万元的外逃人员44名。

中国政府去年启动“猎狐”行动，追捕外逃的犯罪嫌疑人，这些外逃人员通常都卷走了大量金钱。

高峰称，经济犯罪共发案10.1万起，涉案总价值近1,920亿元（309.6亿美元），主要涉及非法集资、信用卡诈骗、假币等案件。

今年1月，中国公安部称去年6月到12月共抓获外逃经济犯罪人员680名，数量“空前”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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