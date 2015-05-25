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时事要闻 | 2015年 5月 25日 星期一 08:36 BJT

广西南宁市委书记余远辉涉嫌严重违纪违法被调查

路透北京5月23日 - 根据中国中央纪委监察部网站公告，广西壮族自治区党委常委、南宁市委书记余远辉涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

中央纪委监察部网站介绍显示，余远辉2004年曾在美国哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理高级培训班学习。（完）

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