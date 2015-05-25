广西南宁市委书记余远辉涉嫌严重违纪违法被调查

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫

路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。