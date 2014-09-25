中国必须堵塞贪官自杀“漏洞”--学者

路透北京9月24日 - 中国知名学者、中央党校教授林喆周三在《中国日报》发表评论文章称，中国在反腐败斗争中必须堵塞贪官自杀的司法漏洞。

中国国家主席习近平上任后掀起反腐败浪潮，誓言要“老虎”、“苍蝇”一起打。前政法委书记周永康、国务院国资委原主任蒋洁敏等一些高官已经落马。

林喆在评论文章中称，腐败官员将自杀作为逃避惩处的工具。

她还称，贪官自杀后不仅能保住头衔和名誉，还能保住掌握在其亲属手中的非法所得。

林喆称，鉴于官员通过贪污手段所获得的赃款数额惊人，自杀对贪官及他们的亲属来说很划算。

她指出，自杀的官员中，只有37%存在心理或其他方面的压力。

她补充说，有些官员自杀，可能是不想成为更大案件的证人，中国当局必须采取措施，堵塞这样的“漏洞”。

她指出，只有当腐败官员意识到自杀不再能保护其非法所得，他们才会放弃这样的想法。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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