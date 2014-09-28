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时事要闻 | 2014年 9月 28日 星期日 10:49 BJT

沪东中华造船原董事长被公诉

路透上海9月27日 - 据中国最高人民检察院网站消息，上海市人民检察院第一分院对沪东中华造船有限公司原董事长、党委副书记顾逖泉涉嫌受贿犯罪案，依法向上海市第一中级人民法院提起公诉。

沪东中华是中国船舶工业集团公司子公司。

记者致电沪东中华寻求置评，电话无人接听；记者无法联系到顾逖泉置评。（完）

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