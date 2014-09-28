沪东中华造船原董事长被公诉

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透上海9月27日 - 据中国最高人民检察院网站消息，上海市人民检察院第一分院对沪东中华造船有限公司原董事长、党委副书记顾逖泉涉嫌受贿犯罪案，依法向上海市第一中级人民法院提起公诉。
沪东中华是中国船舶工业集团公司子公司。
记者致电沪东中华寻求置评，电话无人接听；记者无法联系到顾逖泉置评。（完）
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路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。