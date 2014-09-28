中国中央网信办副局级干部高剑云被“双开”

路透北京9月26日 - 中共中央纪委监察部网站周五称，中央网络安全和信息化领导小组办公室机关服务中心副局级干部高剑云因严重违纪并涉嫌违法，被开除党籍和公职（"双开"）。

官方媒体报导称，高剑云于今年4月接受调查。

中央纪委监察部网站称，经查，高剑云利用职务便利为他人谋取利益，索要、收受巨额贿赂，长期包养情妇并育有一子，与他人订立攻守同盟，对抗组织调查。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，中央直属机关工委决定给予高剑云开除党籍处分，将其涉嫌犯罪问题及有关线索移交司法机关依法处理；中央网络安全和信息化领导小组办公室决定给予高剑云开除公职处分。（完）

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