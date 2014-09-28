中国最高检发起针对职务犯罪国际追逃追赃专项行动

欧盟对英退后的居留权和银行业问题提出更高要求--文件
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透上海9月27日 - 新华社周六报导称，中国最高人民检察院发起了针对职务犯罪国际追逃追赃专项行动。
最高人民检察院表示，要不断强化追逃追赃意识,提高追逃追赃能力,决不让腐败分子逍遥法外。
最高检还表示，要加强检察机关自身追逃追赃体制机制建设,充分发挥最高检的平台作用,健全与有关部门的配合协作机制。
新华社援引最高检副检察长邱学强的讲话报导称：“决不让腐败分子逍遥法外。”
邱学强称，要追逃、防逃一起抓,切实增强防逃意识,建立健全防逃预警机制。
中国公安部今年7月启动“猎狐2014”专项行动，缉捕境外经济犯罪嫌疑人。
公安部网站周六报导称，“猎狐2014”专项行动开展以来，全国公安机关已从40多个国家和地区抓获在逃经济犯罪嫌疑人102名，其中，劝返41名，缉捕61名。（完）
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