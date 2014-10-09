广州市委原书记万庆良被双开

经查，万庆良利用职务上的便利为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂；严重违反中央八项规定精神，多次出入私人会所。

万庆良的上述行为已构成严重违纪违法，其中受贿问题涉嫌犯罪。

依据《中国共产党纪律处分条例》和参照《行政机关公务员处分条例》的有关规定，经中央纪委常委会议研究并报中共中央政治局会议审议，决定给予万庆良开除党籍、开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。（完）