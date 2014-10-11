路透北京10月10日 - 新华社周五报导称，中国敦促外逃经济犯罪人员投案自首。对于能主动供述自己罪行，自愿回国的，可以依法从轻或减轻处罚。

中国政府一直在处理“裸官”问题。这些裸官利用海外家人的关系，从中国境内非法转移资产或逃避调查。

有估算显示，在过去5年，向海外转移资产的中国官员及其家人数量超过100万人。

新华社报导称，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、外交部等四部门10日联合发布《关于敦促在逃境外经济犯罪人员投案自首的通告》。根据通告，在逃境外经济犯罪人员自本通告发布之日起至2014年12月1日前向公安机关、人民检察院、人民法院，或通过驻外使领馆向公安机关、人民检察院、人民法院自动投案，如实供述自己罪行，自愿回国的，可以依法从轻或者减轻处罚。

中央纪委副书记黄树贤周五表示，中国在追逃追脏方面日渐加强与各国的合作，确保逃往境外的腐败犯罪嫌疑人被遣返回国受审。

“将追逃追赃工作提升至构建国家间政治与外交关系的战略高度……做好重点国家工作，推动有关国家拒绝为腐败分子提供‘避风港’。”

黄树贤表示，不能让外国成为一些腐败分子的“避罪天堂”，腐败分子即使逃到天涯海角，也要把他们追回来绳之以法。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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