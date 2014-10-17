中国加强军队领导干部经济责任审计

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京10月16日 - 中国国防部网站公告称，经中央军委主席习近平批准，总参谋部、总政治部、总后勤部、总装备部日前联合发布施行新修订的《军队领导干部经济责任审计规定》。
新修订的《规定》拓展了监督范围，突出了审计重点，明确军队负有经济责任的领导干部全部纳入审计范围。把经济权力相对集中的领导干部、列入或者拟列入后备的领导干部、拟提升使用的领导干部、一年内达到平时服现役最高年龄或者任职最高年限的领导干部、群众反映不履行或者不正确履行经济责任的领导干部，作为重点审计对象，为实行先审后提、先审后离，防止“带病”上岗、“带病”提拔创造了有利条件。
国防部公告称，新修订的《规定》旨在“加大对消极腐败现象的查处力度”。（完）
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路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。