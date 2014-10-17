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时事要闻 | 2014年 10月 17日 星期五 11:04 BJT

中国加强军队领导干部经济责任审计

路透北京10月16日 - 中国国防部网站公告称，经中央军委主席习近平批准，总参谋部、总政治部、总后勤部、总装备部日前联合发布施行新修订的《军队领导干部经济责任审计规定》。

新修订的《规定》拓展了监督范围，突出了审计重点，明确军队负有经济责任的领导干部全部纳入审计范围。把经济权力相对集中的领导干部、列入或者拟列入后备的领导干部、拟提升使用的领导干部、一年内达到平时服现役最高年龄或者任职最高年限的领导干部、群众反映不履行或者不正确履行经济责任的领导干部，作为重点审计对象，为实行先审后提、先审后离，防止“带病”上岗、“带病”提拔创造了有利条件。

国防部公告称，新修订的《规定》旨在“加大对消极腐败现象的查处力度”。（完）

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