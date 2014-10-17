中国加强军队领导干部经济责任审计

新修订的《规定》拓展了监督范围，突出了审计重点，明确军队负有经济责任的领导干部全部纳入审计范围。把经济权力相对集中的领导干部、列入或者拟列入后备的领导干部、拟提升使用的领导干部、一年内达到平时服现役最高年龄或者任职最高年限的领导干部、群众反映不履行或者不正确履行经济责任的领导干部，作为重点审计对象，为实行先审后提、先审后离，防止“带病”上岗、“带病”提拔创造了有利条件。