中国或增设“收受礼金罪”

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透北京10月21日 - 《中国日报》周二报导称，全国人大在下周举行会议审议刑法修正案草案时，很可能增设“收受礼金罪”。
报导称，当前，官员对于收受贿赂的指控往往辩称自己收取的金钱或其他豪华手表、手包之类的东西仅仅是朋友送的礼物。只有当收受礼金与权力滥用有关时才会被认定为犯罪。
中国国家主席习近平自上任以来发起了轰轰烈烈的反腐运动，并警告称反腐倡廉已关乎中国共产党的生死存亡。
报导称，十二届全国人大常委会第十一次会议或在审议刑法修正案草案时，增加“收受礼金罪”。
报导称，草案很可能认定，所有政府官员收受数额较大的礼金将会被惩处。
据报导，草案还可能讨论一旦国家公职人员收受了他人一定数额的礼金，无论是否利用职务之便为他人谋利，都将面临法律的惩处。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。