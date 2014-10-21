中国或增设“收受礼金罪”

路透北京10月21日 - 《中国日报》周二报导称，全国人大在下周举行会议审议刑法修正案草案时，很可能增设“收受礼金罪”。

报导称，当前，官员对于收受贿赂的指控往往辩称自己收取的金钱或其他豪华手表、手包之类的东西仅仅是朋友送的礼物。只有当收受礼金与权力滥用有关时才会被认定为犯罪。

中国国家主席习近平自上任以来发起了轰轰烈烈的反腐运动，并警告称反腐倡廉已关乎中国共产党的生死存亡。

报导称，十二届全国人大常委会第十一次会议或在审议刑法修正案草案时，增加“收受礼金罪”。

报导称，草案很可能认定，所有政府官员收受数额较大的礼金将会被惩处。

据报导，草案还可能讨论一旦国家公职人员收受了他人一定数额的礼金，无论是否利用职务之便为他人谋利，都将面临法律的惩处。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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