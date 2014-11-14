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时事要闻 | 2014年 11月 14日 星期五 10:31 BJT

中海油气电集团高管罗伟中涉嫌受贿被查

路透北京11月13日 - 据中国最高人民检察院网站消息，检方决定依法对中海油气电集团国际贸易有限公司总经理罗伟中涉嫌受贿犯罪立案侦查，并采取强制措施。

罗伟中还曾担任中海油气电集团总经理。（完）

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