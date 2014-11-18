中国“猎狐2014”行动已抓获288名在逃境外经济犯罪嫌疑人

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透北京11月17日 - 新华社报导称，中国的“猎狐2014”专项行动已抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人288名。
中国公安部党委副书记、副部长、“猎狐2014”专项行动领导小组组长刘金国称，126名在逃境外经济犯罪嫌疑人投案自首。
截至目前，行动已先后从美国、加拿大、西班牙、阿根廷、韩国、泰国、香港、台湾、南非、尼日利亚等56个国家和地区的抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人288名。
报导称，公安部有关负责人表示，在逃境外经济犯罪嫌疑人要紧紧抓住12月1日这一最后期限，尽快主动投案自首。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦/布鲁塞尔4月30日 - 英国首相特雷莎·梅周日表示，预计退欧协商过程会比较艰难。此前欧盟领导人就苛刻条款达成一致，并警告英国“不要幻想”，称这可能阻碍达成退欧协议。