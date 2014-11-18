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时事要闻 | 2014年 11月 18日 星期二 10:08 BJT

中国“猎狐2014”行动已抓获288名在逃境外经济犯罪嫌疑人

路透北京11月17日 - 新华社报导称，中国的“猎狐2014”专项行动已抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人288名。

中国公安部党委副书记、副部长、“猎狐2014”专项行动领导小组组长刘金国称，126名在逃境外经济犯罪嫌疑人投案自首。

截至目前，行动已先后从美国、加拿大、西班牙、阿根廷、韩国、泰国、香港、台湾、南非、尼日利亚等56个国家和地区的抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人288名。

报导称，公安部有关负责人表示，在逃境外经济犯罪嫌疑人要紧紧抓住12月1日这一最后期限，尽快主动投案自首。（完）

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