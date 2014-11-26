中国官员称考虑对外逃美国等地的经济案犯提起诉讼

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京11月26日（记者 黄瑞黎） - 中国一位高官周三表示，中国准备通过对外缔结多项引渡条约等方式，对卷走数十亿美元逃亡美国及其他国家的经济案犯提起诉讼。
外交部条法司司长徐宏表示，中方曾向美方提出可否签订引渡条约，“但美国似乎没有准备好”。
徐宏在记者会中表示，在此情况下，只能采取其他变通方式，比如遣返，或直接在美国起诉，让犯罪嫌疑人在美国受审等。
位于华盛顿、分析全球非法金融流动的全球金融诚信组织(Global Financial Integrity group)估计，2002年-2011年间，约有1.08万亿美元财富非法流出中国。
中国本月稍早表示，“猎狐2014”专项行动已抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人288名。
徐宏称，一些外国法官由于缺乏对中国法律和司法实践的了解，而作出不予引渡或者遣返的判决。
徐宏表示，截至今年11月，中国已对外缔结39项引渡条约，但美国、加拿大等中国外逃腐败分子较为集中的国家尚未与中国签订引渡条约。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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