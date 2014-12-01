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时事要闻 | 2014年 12月 1日 星期一 13:30 BJT

新疆警察学院副院长李彦明涉受贿被立案侦查

路透北京12月1日 - 据中国最高人民检察院官方微博周一消息，新疆维吾尔自治区人民检察院对新疆警察学院副院长李彦明立案侦查。

新疆维吾尔自治区人民检察院决定，依法对新疆维吾尔自治区公安厅原党委委员、新疆警察学院原党委书记、副院长李彦明（正厅级）涉嫌滥用职权、受贿犯罪立案侦查，并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。

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