中纪委批评国企用人不守纪律、不讲规矩

路透北京7月14日 - 中国中纪委监察部网站周一刊文批评国有企业的腐败和裙带关系问题，称其根源可能部分源于历史遗留问题。

作为反腐活动的一部分，中纪委对中管国有重要骨干企业进行了专项巡视。

中纪委在文章中称，巡视发现，有的领导干部权力寻租、以权谋私问题严重。

“（有些人）以改革为名，打着建立现代企业制度的旗号，贱卖贵买、予取予求，侵吞国有资产如探囊取物。”

文章指出，“更为严重的是，利用掌握的国有资源，搞团团伙伙、利益输送，围猎领导干部。”

“有的仍然顶风违纪，花巨资购买豪华度假村，携妻带子公款打高尔夫球，”中纪委称。

“违背党的组织原则，用人不守纪律、不讲规矩，“党管干部”变成“一把手”管干部，搞“一言堂”、“家天下”。”

文章指出，裙带关系问题在一定程度上可能源于历史遗留问题，“30多年前“知青”返城，不少是“顶班就业”，有的配偶子女也被安置在同一企业，造成亲属集中的遗留问题。”

文章并未具体提到特定企业或企业高管。

文章称赞了国有企业在改革开放以来在中国经济改革过程中发挥的作用，但是也指出，国有企业必须守规矩。

“领导干部忘记了自己管理的是党领导下的国有企业，”文章称。“全面从严治党，靠全党、管全党、治全党，国企不能例外，必须落实管党治党主体责任。”（完）

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