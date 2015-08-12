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时事要闻 | 2015年 8月 12日 星期三 11:18 BJT

原光明食品董事长王宗南一审获刑18年

路透北京8月11日 - 新华社周二报导称，上海市第二中级人民法院对原光明食品集团董事长王宗南挪用公款、受贿一案作出一审判决，决定对王宗南执行有期徒刑18年。

报导援引上海市二中院所发新闻稿称，2001年至2006年，王宗南在担任友谊集团总经理、联华超市董事长期间，伙同原联华超市4位高管，利用职务便利，先后十余次共同挪用公款共计1.95亿余元。

上述款项被用于上海立鼎有限公司、上海泉润有限公司注册、验资、受让股权、参与房地产投资等经营活动，并谋取个人利益。其中，王宗南获取非法收益计120万余元。

报导并称，法院还判处没收王宗南财产100万元，其挪用公款违法所得120万余元、受贿款269万余元及受贿收益833万余元予以追缴。

报导指出，法院还称，王宗南在友谊集团与上海复星高科技（集团）有限公司合作成立上海友谊复星（控股）有限公司后，利用职务便利，为复星集团谋取利益。（完）

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