安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京8月11日 - 新华社周二报导称，上海市第二中级人民法院对原光明食品集团董事长王宗南挪用公款、受贿一案作出一审判决，决定对王宗南执行有期徒刑18年。
报导援引上海市二中院所发新闻稿称，2001年至2006年，王宗南在担任友谊集团总经理、联华超市董事长期间，伙同原联华超市4位高管，利用职务便利，先后十余次共同挪用公款共计1.95亿余元。
上述款项被用于上海立鼎有限公司、上海泉润有限公司注册、验资、受让股权、参与房地产投资等经营活动，并谋取个人利益。其中，王宗南获取非法收益计120万余元。
报导并称，法院还判处没收王宗南财产100万元，其挪用公款违法所得120万余元、受贿款269万余元及受贿收益833万余元予以追缴。
报导指出，法院还称，王宗南在友谊集团与上海复星高科技（集团）有限公司合作成立上海友谊复星（控股）有限公司后，利用职务便利，为复星集团谋取利益。（完）
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。