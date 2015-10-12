潜逃马来西亚的“红通”人员詹再生落网

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月11日 - 新华社报导称，中国中央纪委监察部网站周日发布公告称，由福州市公安部门组成的追捕组在马来西亚抓获福建永升实业有限公司原股东詹再生，并于国庆期间押解回国、执行逮捕，又一名“百名红通人员”落网。
报导称，詹再生曾任当地农行信贷科长，后伙同他人非法吸收骗取存款并从中牟利，涉案金额逾6.8亿元人民币。
报导还称，2015年4月20日，中纪委启动“天网”行动，全力开展海外百名“红色通缉令”腐败分子追逃行动。詹再生是“天网”行动开展以来落网的第13个外逃腐败犯罪分子。（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。