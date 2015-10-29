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时事要闻 | 2015年 10月 29日 星期四 11:16 BJT

中国最高检决定对河北省委原书记周本顺立案侦查

路透北京10月29日 - 据中国最高人民检察院网站消息，最高人民检察院经审查决定，依法对河北省委原书记、省人大常委会原主任周本顺以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施。

案件侦查工作正在进行中。（完）

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