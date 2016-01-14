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时事要闻 | 2016年 1月 14日 星期四 14:04 BJT

“百名红通”嫌犯陈祎娟从英国回国投案自首

路透北京1月14日 - 中国中央纪委监察部网站周四发布公告称，“百名红通人员”15号嫌犯陈祎娟从英国回国投案自首。

根据公告，陈祎娟，女，1970年出生，中共党员，曾任中国移动通信集团终端公司湖南分公司综合部员工，涉嫌洗钱犯罪，2013年4月逃往英国。

“在法律威慑和政策感召下，陈祎娟最终选择主动回国投案自首。”公告称。

公告指出，陈祎娟是湖南省在“天网”行动中追回的第1个，也是全国第20个归案的“百名红通人员”。（完）

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