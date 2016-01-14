“百名红通”嫌犯陈祎娟从英国回国投案自首

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透北京1月14日 - 中国中央纪委监察部网站周四发布公告称，“百名红通人员”15号嫌犯陈祎娟从英国回国投案自首。
根据公告，陈祎娟，女，1970年出生，中共党员，曾任中国移动通信集团终端公司湖南分公司综合部员工，涉嫌洗钱犯罪，2013年4月逃往英国。
“在法律威慑和政策感召下，陈祎娟最终选择主动回国投案自首。”公告称。
公告指出，陈祎娟是湖南省在“天网”行动中追回的第1个，也是全国第20个归案的“百名红通人员”。（完）
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)