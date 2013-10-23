中国5年来有近15万人因贪污贿赂案件被判有罪

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月22日 - 新华社周二援引最高人民检察院数据报道称，自2008年以来，法院因贪污贿赂案判决148,931人有罪。

中国国家主席习近平称，腐败问题关系到党和国家生死存亡，要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打。

近期包括中石化前高管在内的一些高官因腐败问题落马。

最高人民检察院检察长曹建明称，五年来检察机关立案侦查利用职权索贿受贿的国家工作人员65,629人，故意拉拢腐蚀国家工作人员的行贿犯罪嫌疑人23,246人。

2008年1月至今年8月，全国检察机关共立案侦查贪污贿赂犯罪案198,781人，其中县处级以上国家工作人员13,368人，厅局级官员1,029人、省部级以上32人。

近期涉案级别最高的是薄熙来。薄熙来一审被判处无期徒刑，二审将于10月25日宣判。（完）