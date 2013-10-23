中国5年来有近15万人因贪污贿赂案件被判有罪

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月22日 - 新华社周二援引最高人民检察院数据报道称，自2008年以来，法院因贪污贿赂案判决148,931人有罪。
中国国家主席习近平称，腐败问题关系到党和国家生死存亡，要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打。
近期包括中石化前高管在内的一些高官因腐败问题落马。
最高人民检察院检察长曹建明称，五年来检察机关立案侦查利用职权索贿受贿的国家工作人员65,629人，故意拉拢腐蚀国家工作人员的行贿犯罪嫌疑人23,246人。
2008年1月至今年8月，全国检察机关共立案侦查贪污贿赂犯罪案198,781人，其中县处级以上国家工作人员13,368人，厅局级官员1,029人、省部级以上32人。
近期涉案级别最高的是薄熙来。薄熙来一审被判处无期徒刑，二审将于10月25日宣判。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。