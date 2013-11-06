全军和武警整风清退不合理住房和车辆

新华社报道称，全军和武警部队在党委班子成员带动下，各大单位共清退不合理住房8,100余套、车辆2.5万多台。

“各大单位党委围绕军委明确的9个方面问题，采取‘说清楚’‘交明白账’的办法，即知即改、立说立行，对超占的住房都作出腾退承诺，对固定使用的越野车实行集中统管，对军职领导干部实际使用的秘书全部清退，并向军委提交自查自纠情况报告。”（完）