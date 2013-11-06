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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 11:06 BJT

全军和武警整风清退不合理住房和车辆

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月5日 - 新华社周二报道称，全军和武警部队自查自纠初见成效，各大单位共清退不合理住房8,100余套、车辆2.5万多台。

中国国家主席、中央军委主席习近平曾表示，腐败问题关系到党和国家生死存亡，要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打。

中国自1990年代末加大力度治理军队腐败，禁止军人经商。但由于透明度不足，加上缺乏制衡，军队腐败问题近年来日益严重。

新华社报道称，全军和武警部队在党委班子成员带动下，各大单位共清退不合理住房8,100余套、车辆2.5万多台。

“各大单位党委围绕军委明确的9个方面问题，采取‘说清楚’‘交明白账’的办法，即知即改、立说立行，对超占的住房都作出腾退承诺，对固定使用的越野车实行集中统管，对军职领导干部实际使用的秘书全部清退，并向军委提交自查自纠情况报告。”（完）
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