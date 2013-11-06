全军和武警整风清退不合理住房和车辆

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月5日 - 新华社周二报道称，全军和武警部队自查自纠初见成效，各大单位共清退不合理住房8,100余套、车辆2.5万多台。
中国国家主席、中央军委主席习近平曾表示，腐败问题关系到党和国家生死存亡，要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打。
中国自1990年代末加大力度治理军队腐败，禁止军人经商。但由于透明度不足，加上缺乏制衡，军队腐败问题近年来日益严重。
新华社报道称，全军和武警部队在党委班子成员带动下，各大单位共清退不合理住房8,100余套、车辆2.5万多台。
“各大单位党委围绕军委明确的9个方面问题，采取‘说清楚’‘交明白账’的办法，即知即改、立说立行，对超占的住房都作出腾退承诺，对固定使用的越野车实行集中统管，对军职领导干部实际使用的秘书全部清退，并向军委提交自查自纠情况报告。”（完）
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。