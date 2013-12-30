湖南衡阳破坏选举案件受严查 512名市人大代表辞职

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月28日 - 新华社周六报道称，湖南省衡阳市以贿赂手段当选的56名省人大代表已被依法确认当选无效，512名收受钱物的市人大代表辞职。

报道称，2012年12月28日至2013年1月3日，湖南省衡阳市召开第十四届人民代表大会第一次会议。在差额选举湖南省人大代表的过程中，发生了严重的以贿赂手段破坏选举的违纪违法案件。

初步查明，共有56名当选的省人大代表存在送钱拉票行为，涉案金额人民币1.1亿余元，有518名衡阳市人大代表和68名大会工作人员收受钱物。

新华社报道称：“湖南省委近日通报了这起案件的调查处理情况并强调，衡阳破坏选举案涉案人员多，涉案金额大，性质严重，影响恶劣，是对我国人民代表大会制度的挑战。”

“必须依法依纪严肃查处。”