《焦点》中国追捕外逃贪官面临挑战

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月28日 - 2003年，当时任浙江省建设厅副厅长的杨秀珠听到风声称其成为反腐调查目标，于是登上了飞往新加坡的航班。几天后，杨秀珠改了名字，飞往纽约。

中国通过国际刑警组织对杨秀珠发出了通缉令。2005年，杨秀珠在荷兰阿姆斯特丹被捕，但迄今已过了快10年时间，中方与荷兰进行了旷日持久的谈判，尚未能将杨秀珠抓捕回国。

杨秀珠以及其他类似案例，凸显中国反腐运动面临的重大挑战。中国扩大反腐运动，追查逃至海外的嫌犯，这些人出逃时往往带走赃款。

为此，中国公安部部署了缉捕境外在逃经济犯罪嫌疑人的专项行动“猎狐2014”。

据中国官方媒体报导，中国已与38个国家签署了引渡条约，但荷兰不在其中，美国、加拿大和澳大利亚也不在其中，而美加澳是最受经济犯罪嫌疑人青睐的目的地。

中国法律专家指出，这三个国家受中国出逃贪腐官员青睐的原因还在于：当地对中国执法持怀疑态度、生活质量高，并且有一流的教育设施和大型华人社区。

专家称，西方国家向来不愿向中国移交嫌犯，因担心中国司法受执政党共产党控制，且可能刑讯逼供。在中国有不少判处死刑的情况，包括腐败案中。

中国社科院国际法专家林欣表示：“在政治制度存在差异，在认识形态上也存在差异。这种差异会影响引渡。”

本月早些时候中国官员称，目前有超过150名中国经济逃犯在美国。中国政府未提供最新的、全球范围内在逃中国嫌犯的数量。

据路透对国际刑警组织公共数据库的分析，国际刑警组织已向69名涉嫌腐败、贪污、诈骗等行为的中国人发出通缉令。

中国政府还在设法处理“裸官”问题，以及官员利用海外关系网非法将资产转移出境的问题。

据信出逃的不法所得数额惊人。总部位于华盛顿的非营利组织“全球金融诚信”(Global Financial Integrity)估计，2005-2011年间，共有约2.83万亿美元的资金非法流出中国。该组织主要分析非法资金流动。

记者联系中国公安部和中纪委寻求置评，未得到回复。

**“猎狐行动”进行中**

新华社7月报导称，2008年以来，中国已先后从54个国家和地区成功将730余名重大经济犯罪嫌疑人缉捕回国。而“猎狐2014”专项行动开展20天左右，就已将18名重大经济犯罪境外逃犯成功缉捕回国。

但民间反贪组织透明国际(Transparency International)亚太高级项目协调官员廖然（音，Liao Ran）称，很少有嫌犯从西方国家被遣回中国。

其中最有名的例子是厦门远华创始人赖昌星。赖昌星1999年携家人逃往加拿大并申请避难。赖昌星是厦门远华特大走私案的主角。

2011年，加拿大一法庭驳回赖昌星的避难申请后，赖昌星被遣返回国，但并非引渡。次年，赖昌星被判无期徒刑。

代表赖昌星申请避难的律师David Matas称，此案耗时长久，因为加拿大法庭希望能确信中国不会对赖昌星判处死刑或刑讯逼供。

当时中方作出了有关承诺，但赖昌星则表示怀疑，称他的哥哥和会计均死于狱中，且关于他们的死亡情况从未得到充分解释。

Matas电话中说：“他(赖昌星)担心这种事情可能也会发生在他身上。”

中国官方媒体2009年报导称，赖昌星的哥哥赖水强2002年在服刑期间突然发病去世。至于赖昌星的会计去世一事则没有相关报导。

记者联系监狱官员寻求置评，未得到回应。

**政府间合作**

《中国日报》8月11日报导称，为协助将在美逃犯缉捕回国，中国公安部试图安排与美国当局举行年度高层会晤。

美国司法部发言人称，美国司法部官员将于今年12月通过美中执法合作联合联络组与中国官员会晤，并称司法部定期与中国讨论执法事宜，包括逃犯问题。

美国司法部发言人卡尔（Peter Carr）称，当逃犯情况符合移民法遣返规定时，双方有时也会遣回逃犯，但他拒绝给出具体例子。

在加拿大，包括司法部在内的各部门官员不愿谈论是否有中国反腐调查员来访或计划来访。

杨秀珠在担任浙江省建设厅副厅长前，曾任浙江温州市副市长。

据新华社报导，温州市纪委2004年通报称杨秀珠被查清涉案金额2.5亿元。

2005年，杨秀珠刚抵达荷兰就被捕。目前不清楚杨秀珠为何飞往荷兰以及她是否有律师。

荷兰外交部称不就个案置评，但荷兰官员称并无待处理的、来自中国的引渡请求。

2011年新华社报导称，中国政府正积极办理和杨秀珠有关的引渡手续。

**追回出逃资产**

法律专家称，对中国而言，可能追回出逃资产比较容易些，因为多数国家都想遏制赃款跨境，不过目前为止中国追回的赃款金额微不足道。

澳大利亚司法部称，2002年以来，澳大利亚已向中国返还750万澳元涉嫌贪污、欺诈和洗钱的款项。

资深引渡律师麦克纳布（Douglas McNabb）说：“我认为，任何国家如果想要追回政客以不正当手段得来的资产，美国会非常认真地追踪和查明这些资产的下落。”

法律专家表示，中国要追回非法出逃的资产，最好的办法是借助《联合国反腐败公约》，该公约缔约国有合作义务。

但这个过程可能耗时长久。

譬如薄熙来案关键证据之一，位于法国里维埃拉价值300万美元的一栋别墅。检方称，这栋别墅是用商人徐明提供的资金购买的，薄熙来的妻子是别墅实际持有者和所有权人。

中国法院称对这栋别墅将继续追缴、予以没收。但时隔一年，还不清楚相关磋商是否有了进展、或者是否曾启动。记者联系法院寻求置评，未得到回复。（完）