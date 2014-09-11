四川省政协原主席李崇禧被双开

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月11日 - 中国中纪委周四公布对四川省政协原主席李崇禧的调查结果，决定给予其开除党籍、开除公职处分。
今年初，中组部负责人证实，李崇禧已被免去领导职务。
中纪委称，李崇禧利用职务上的便利为他人谋取利益，通过其亲属收受巨额贿赂，已构成严重违纪违法，并涉嫌受贿犯罪。经中纪委审议并报中共中央批准，决定给予李崇禧开除党籍、开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。
此外，中国最高人民检察院称已决定依法对四川省政协原主席李崇禧以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施，案件侦查工作正在进行中。
中纪委和最高检声明均未提供其他细节。记者不可能联系到李崇禧置评。（完）
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT