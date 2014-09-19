广发行原董事长李若虹被立案侦查

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
* 本文由路透中文网编译提供
路透上海9月18日 - 中国最高人民检察院官方微博发布消息称，广东省人民检察院决定，依法对广东发展银行原董事长李若虹涉嫌受贿犯罪立案侦查，并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。
检方未进一步详述李若虹所涉指控。
路透联系广发银行官员，这名官员拒绝置评，称该行不了解情况。记者联系不到李若虹置评。（完）
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。