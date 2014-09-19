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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 10:53 BJT

广发行原董事长李若虹被立案侦查

* 本文由路透中文网编译提供

路透上海9月18日 - 中国最高人民检察院官方微博发布消息称，广东省人民检察院决定，依法对广东发展银行原董事长李若虹涉嫌受贿犯罪立案侦查，并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。

检方未进一步详述李若虹所涉指控。

路透联系广发银行官员，这名官员拒绝置评，称该行不了解情况。记者联系不到李若虹置评。（完）
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