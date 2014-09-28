中国最高检发起针对职务犯罪国际追逃追赃专项行动

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海9月27日 - 新华社周六报道称，中国最高人民检察院发起了针对职务犯罪国际追逃追赃专项行动。
最高人民检察院表示，要不断强化追逃追赃意识,提高追逃追赃能力,决不让腐败分子逍遥法外。
最高检还表示，要加强检察机关自身追逃追赃体制机制建设,充分发挥最高检的平台作用,健全与有关部门的配合协作机制。
新华社援引最高检副检察长邱学强的讲话报道称：“决不让腐败分子逍遥法外。”
邱学强称，要追逃、防逃一起抓,切实增强防逃意识,建立健全防逃预警机制。
中国公安部今年7月启动“猎狐2014”专项行动，缉捕境外经济犯罪嫌疑人。
公安部网站周六报道称，“猎狐2014”专项行动开展以来，全国公安机关已从40多个国家和地区抓获在逃经济犯罪嫌疑人102名，其中，劝返41名，缉捕61名。（完）
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5