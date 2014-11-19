四川官员称周永康插手四川事务造成严重破坏

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月18日 - 新华社援引四川省委常委、政法委书记刘玉顺的话称，周永康插手四川事务对省内政治生态、经济秩序造成严重破坏和消极影响。

中共中央今年7月宣布决定对周永康严重违纪问题立案审查。此后，当局及官方媒体很少提及周永康案的进展及其他细节。本月稍早，中国司法部副部长张苏军说，对周永康的调查还在进行中，要依法依规进行审查和调查，需要一个过程。

新华报导称，刘玉顺主持召开书记办公会时称：“引导广大干警把好党性关、纪律关、廉政关，充分认识周永康插手四川事务对省内政治生态、经济秩序造成的严重破坏和消极影响，坚决拥护中央决定，确保政法队伍靠得住、信得过、能放心。”

周永康最后一次公开露面是在一年多以前。记者无法联系到周永康置评，也不清楚他是否有律师。