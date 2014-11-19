四川官员称周永康插手四川事务造成严重破坏

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月18日 - 新华社援引四川省委常委、政法委书记刘玉顺的话称，周永康插手四川事务对省内政治生态、经济秩序造成严重破坏和消极影响。
中共中央今年7月宣布决定对周永康严重违纪问题立案审查。此后，当局及官方媒体很少提及周永康案的进展及其他细节。本月稍早，中国司法部副部长张苏军说，对周永康的调查还在进行中，要依法依规进行审查和调查，需要一个过程。
新华报导称，刘玉顺主持召开书记办公会时称：“引导广大干警把好党性关、纪律关、廉政关，充分认识周永康插手四川事务对省内政治生态、经济秩序造成的严重破坏和消极影响，坚决拥护中央决定，确保政法队伍靠得住、信得过、能放心。”
周永康最后一次公开露面是在一年多以前。记者无法联系到周永康置评，也不清楚他是否有律师。
周永康在1999年至2002年曾任四川省委书记。（完）
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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