中国官员称考虑对外逃美国等地的经济案犯提起诉讼

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月26日（记者 黄瑞黎） - 中国一位高官周三表示，中国准备通过对外缔结多项引渡条约等方式，对卷走数十亿美元逃亡美国及其他国家的经济案犯提起诉讼。
外交部条法司司长徐宏表示，中方曾向美方提出可否签订引渡条约，“但美国似乎没有准备好”。
徐宏在记者会中表示，在此情况下，只能采取其他变通方式，比如遣返，或直接在美国起诉，让犯罪嫌疑人在美国受审等。
位于华盛顿、分析全球非法金融流动的全球金融诚信组织(Global Financial Integrity group)估计，2002年-2011年间，约有1.08万亿美元财富非法流出中国。
中国本月稍早表示，“猎狐2014”专项行动已抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人288名。
徐宏称，一些外国法官由于缺乏对中国法律和司法实践的了解，而作出不予引渡或者遣返的判决。
徐宏表示，截至今年11月，中国已对外缔结39项引渡条约，但美国、加拿大等中国外逃腐败分子较为集中的国家尚未与中国签订引渡条约。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申