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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 07:17 BJT

薄熙来法国别墅已挂牌出售，标价超过695万欧元

路透北京12月22日 - 《环球时报》周一报导，前重庆市委书记薄熙来在法国的别墅已挂牌出售，标价超过695万欧元。

薄熙来去年因贪污、滥用职权等罪行被判处无期徒刑。

法庭曾判决要追缴这一房产并予以没收，但是并不清楚是谁在出售或者中国政府是否取得进展来收缴该房产。

薄熙来案判决书称，是商人徐明出钱为薄熙来一家购买了戛纳的这套别墅。

《环球时报》报导称，这栋别墅位于浪漫的度假胜地戛纳，位于一个小山弯处，前面可以看见地中海。该别墅是薄熙来案的关键证据之一。（完）

编译：高良萍 发稿：王燕焜
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