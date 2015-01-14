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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 16:43 BJT

云南省委原书记白恩培被开除党籍公职

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月13日 - 中国中央纪委监察部网站公告称，全国人大环境与资源保护委员会原副主任委员、云南省委原书记白恩培严重违纪违法被开除党籍和公职。

公告称，经查，白恩培利用职务上的便利为他人谋取利益，收受巨额贿赂。

公告指出，2014年8月，白恩培因涉嫌严重违纪违法，接受组织调查。

白恩培还曾担任中共青海省委书记。（完）
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