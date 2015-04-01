版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 13:19 BJT

中国驻法外交官吴喜林涉嫌受贿被查

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月1日 - 新华社报道称，北京检察机关依法对中国商务部驻法国使馆公使衔商务参赞吴喜林涉嫌受贿犯罪立案侦查。

报道称，近日驻商务部纪检组对商务部合作司原司长吴喜林涉嫌受贿问题进行立案调查，同时移交检察机关办理。

报道未提供更多细节。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐