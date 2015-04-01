中国驻法外交官吴喜林涉嫌受贿被查

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月1日 - 新华社报道称，北京检察机关依法对中国商务部驻法国使馆公使衔商务参赞吴喜林涉嫌受贿犯罪立案侦查。
报道称，近日驻商务部纪检组对商务部合作司原司长吴喜林涉嫌受贿问题进行立案调查，同时移交检察机关办理。
报道未提供更多细节。（完）
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。