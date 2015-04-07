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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 14:40 BJT

南京市原市长季建业一审被判15年

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海4月7日 - 烟台中院周二公开宣判南京市原市长季建业受贿一案。季建业被认定犯受贿罪，被判处有期徒刑15年，并被没收个人财产人民币200万元。

烟台中院称，对季建业上千万元的赃款、赃物依法予以没收，包括一辆道奇轿车，一幅价值三万元（4,845美元）的画等。

烟台中院称，季建业收受贿赂，接受他人提供的好处等，该院经审理认为，被告人季建业的行为已构成受贿罪。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳
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