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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 10:25 BJT

中共中央决定给予令计划开除党籍开除公职处分 检察机关依法决定对其立案侦查

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月20日 - 新华社报道称，中共中央决定给予令计划开除党籍、开除公职处分，对其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

新华社报道称，令计划的行为极大损害党的形象，社会影响极其恶劣。

报道称，令计划本人或通过家人收受巨额贿赂；违纪违法获取党和国家大量核心机密。

令计划严重违反廉洁自律规定，本人及其妻收受他人钱物，为其妻经营活动谋取利益；与多名女性通奸，进行权色交易；对亲属利用其职务影响力敛财牟利负有重要责任。调查中还发现令计划其他涉嫌犯罪线索。

报道并称，中国最高人民检察院经审查决定，依法对全国政协原副主席、中央统战部原部长令计划以涉嫌受贿罪立案侦查并予以逮捕。案件侦查工作正在依法进行中。（完）

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