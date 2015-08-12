原光明食品董事长王宗南一审获刑18年

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月11日 - 新华社周二报导称，上海市第二中级人民法院对原光明食品集团董事长王宗南挪用公款、受贿一案作出一审判决，决定对王宗南执行有期徒刑18年。
报导援引上海市二中院所发新闻稿称，2001年至2006年，王宗南在担任友谊集团总经理、联华超市董事长期间，伙同原联华超市4位高管，利用职务便利，先后十余次共同挪用公款共计1.95亿余元。
上述款项被用于上海立鼎有限公司、上海泉润有限公司注册、验资、受让股权、参与房地产投资等经营活动，并谋取个人利益。其中，王宗南获取非法收益计120万余元。
报导并称，法院还判处没收王宗南财产100万元，其挪用公款违法所得120万余元、受贿款269万余元及受贿收益833万余元予以追缴。
报导指出，法院还称，王宗南在友谊集团与上海复星高科技（集团）有限公司合作成立上海友谊复星（控股）有限公司后，利用职务便利，为复星集团谋取利益。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”