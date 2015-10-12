潜逃马来西亚的“红通”人员詹再生落网

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月11日 - 新华社报导称，中国中央纪委监察部网站周日发布公告称，由福州市公安部门组成的追捕组在马来西亚抓获福建永升实业有限公司原股东詹再生，并于国庆期间押解回国、执行逮捕，又一名“百名红通人员”落网。
报导称，詹再生曾任当地农行信贷科长，后伙同他人非法吸收骗取存款并从中牟利，涉案金额逾6.8亿元人民币。
报导还称，2015年4月20日，中纪委启动“天网”行动，全力开展海外百名“红色通缉令”腐败分子追逃行动。詹再生是“天网”行动开展以来落网的第13个外逃腐败犯罪分子。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”