潜逃马来西亚的“红通”人员詹再生落网

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月11日 - 新华社报导称，中国中央纪委监察部网站周日发布公告称，由福州市公安部门组成的追捕组在马来西亚抓获福建永升实业有限公司原股东詹再生，并于国庆期间押解回国、执行逮捕，又一名“百名红通人员”落网。

报导称，詹再生曾任当地农行信贷科长，后伙同他人非法吸收骗取存款并从中牟利，涉案金额逾6.8亿元人民币。