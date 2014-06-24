中国发改委原副主任刘铁男被公诉

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月23日 - 中国当局周一正式对原发改委副主任刘铁男提起公诉，当前中国当局正大力开展反腐。
刘铁男去年5月因涉嫌严重违纪接受调查，被免去领导职务，8月被开除党籍和公职。
2012年底，《财经》杂志副主编罗昌平在微博实名举报刘铁男涉及不法行为。
检察机关起诉书指控称，刘铁男利用其担任国家计委产业发展司司长、国家发改委工业司司长、国家发改委副主任等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。（完）
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月