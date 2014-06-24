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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 12:18 BJT

中国发改委原副主任刘铁男被公诉

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月23日 - 中国当局周一正式对原发改委副主任刘铁男提起公诉，当前中国当局正大力开展反腐。

刘铁男去年5月因涉嫌严重违纪接受调查，被免去领导职务，8月被开除党籍和公职。

2012年底，《财经》杂志副主编罗昌平在微博实名举报刘铁男涉及不法行为。

检察机关起诉书指控称，刘铁男利用其担任国家计委产业发展司司长、国家发改委工业司司长、国家发改委副主任等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。（完）
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