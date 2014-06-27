中国国家信访局原副局长许杰严重违纪违法被开除党籍

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月27日 - 中共中央纪委监察部网站公告称，国家信访局原党组成员、副局长许杰 严重违纪违法被开除党籍。
公告称，经查，许杰利用职务上的便利为有关单位或个人谋取利益，索取、收受巨额贿赂；对国家信访局来访接待司发生的系列严重违纪违法案件负有主要领导责任；与他人通奸。
公告还称，许杰的上述行为已构成严重违纪违法，其中受贿问题已涉嫌犯罪。
公告指出，依据《中国共产党纪律处分条例》的有关规定，经中央纪委审议并报中共中央批准，决定给予许杰开除党籍处分；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。（完）
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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