今年上半年中国逾2.5万人因贪污贿赂被立案侦查

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月25日 - 新华社周五报道称，今年1至6月，全国检察机关共立案贪污贿赂犯罪案件19,081件，25,240人。
新华援引最高人民检察院的通报称，贪污贿赂五万元以上、挪用公款十万元以上的大案15,999件，占立案总件数的83.8%，与去年同比数量上升13.7%。
报道称，检察机关进一步加大了追逃追赃力度，高检院不但进一步加强境内追逃追赃力度，而且专门部署加强国际追逃追赃和运用违法所得没收程序开展追赃工作。今年1至6月，共抓获潜逃境内外贪污贿赂犯罪嫌疑人320名。（完）
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。