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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 09:54 BJT

今年上半年中国逾2.5万人因贪污贿赂被立案侦查

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月25日 - 新华社周五报道称，今年1至6月，全国检察机关共立案贪污贿赂犯罪案件19,081件，25,240人。

新华援引最高人民检察院的通报称，贪污贿赂五万元以上、挪用公款十万元以上的大案15,999件，占立案总件数的83.8%，与去年同比数量上升13.7%。

报道称，检察机关进一步加大了追逃追赃力度，高检院不但进一步加强境内追逃追赃力度，而且专门部署加强国际追逃追赃和运用违法所得没收程序开展追赃工作。今年1至6月，共抓获潜逃境内外贪污贿赂犯罪嫌疑人320名。（完）
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