广东866名“裸官”被调岗

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海7月26日 - 据广东省政府门户网及当地媒体报导称，广东全省“裸官”任职调整工作已基本完成，共对866名干部作出了岗位调整处理。
报导称，广东省政府摸查发现，该省共有“裸官”2,190名。“裸官”指的是配偶已移居国（境）外，或者没有配偶、子女均已移居国（境）外的国家工作人员。
中国官媒此前报导称，“裸官”将不会被列为考察提拔对象，因“裸官”是腐败案件中的高危人群。
新华社曾称，广东省“裸官”问题严重。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。