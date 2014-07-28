广东866名“裸官”被调岗

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海7月26日 - 据广东省政府门户网及当地媒体报导称，广东全省“裸官”任职调整工作已基本完成，共对866名干部作出了岗位调整处理。

报导称，广东省政府摸查发现，该省共有“裸官”2,190名。“裸官”指的是配偶已移居国（境）外，或者没有配偶、子女均已移居国（境）外的国家工作人员。

中国官媒此前报导称，“裸官”将不会被列为考察提拔对象，因“裸官”是腐败案件中的高危人群。