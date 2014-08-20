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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 16:46 BJT

昆明铁路局原局长闻清良犯受贿罪 一审被判死缓

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月20日 - 新华社报导称，北京市第二中级人民法院周三一审以受贿罪判处昆明铁路局原局长闻清良死刑，缓期二年执行。

2011年，闻清良因违纪被免去昆明铁路局局长职务。北京市二中院经审理查明，2005年至2011年间，闻清良单独或伙同其情妇钟华，在山西省任职期间先后利用职务便利，为多家企业解决铁路运输计划等问题提供帮助，非法收受这些公司负责人给予的款物共计折合人民币2000余万元。

报导称，北京市二中院经审理认为，鉴于该案大部分赃款已追回等具体情节，对闻清良判处死刑，可不立即执行。（完）
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