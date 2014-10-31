中国“猎狐2014”行动百天抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人180名

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月31日 - 新华社报导称，中国公安部自7月部署缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人的专项行动“猎狐2014”以来，已缉捕劝返在逃经济犯罪嫌疑人180名。
报导称，其中缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人104名，劝返76名。
新华社援引公安部的报导称：“活动展开100天来，全国各级公安机关境外追逃工作得到各相关部门的大力支持和境外执法机构的积极配合，实现了在非洲、南美洲、南太平洋和西欧等地的新突破。”
报导还称，中国已分别向泰国、菲律宾、马来西亚、柬埔寨等周边国家派出20批次缉捕工作组，缉捕在逃经济犯罪嫌疑人75名。（完）
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。