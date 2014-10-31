中国“猎狐2014”行动百天抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人180名

路透北京10月31日 - 新华社报导称，中国公安部自7月部署缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人的专项行动“猎狐2014”以来，已缉捕劝返在逃经济犯罪嫌疑人180名。

新华社援引公安部的报导称：“活动展开100天来，全国各级公安机关境外追逃工作得到各相关部门的大力支持和境外执法机构的积极配合，实现了在非洲、南美洲、南太平洋和西欧等地的新突破。”