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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 19:06 BJT

中国最高检将成立新的反贪总局

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月3日 - 中国最高人民检察院将成立新的反贪总局，以更有效地推进反腐。

习近平两年前担任中国国家主席以来，推动全面反腐，许多高官落马，其中包括前中央政治局常委周永康和前中央军委副主席徐才厚等。

最高人民检察院副检察长邱学强称，高检原反贪总局一些影响办案成效的问题逐渐暴露出来，特别是机构设置不合理、力量分散、案多人少、统筹乏力、装备落后等问题日益凸显，已经不能完全适应反腐败斗争新形势的需要，亟待改革。

新华引述邱学强称，中央已批准成立新的反贪总局。

他表示，这次改革从有利于高检集中精力直接查办大案要案，有利于破除制约办案工作发展的体制机制障碍出发，成立新的反贪总局。

新的反贪总局局长将由一名副部级检察委员会专职委员兼任。（完）
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