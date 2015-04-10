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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 18:16 BJT

昆明市委书记高劲松涉嫌严重违纪违法 接受组织调查

路透北京4月10日 - 云南省昆明市委书记高劲松因涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

中共中央纪委监察部官网发布了上述消息，但未具体说明。

现年51岁的高劲松去年8月就任昆明市委书记。（完）
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