中国发布红色通缉令，追缉百名外逃人员

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月22日 - 中国中央纪委监察部网站公告称，按照“天网”行动统一部署，国际刑警组织中国国家中心局近日集中公布了针对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员的红色通缉令，加大全球追缉力度。
根据公告，通缉对象主要为中层国家工作人员及企业管理人员。
通缉对象包括原浙江省建设厅副厅长杨秀珠。杨秀珠已于2005年在阿姆斯特丹被捕，随后中国与荷兰方面展开了漫长的磋商，但近10年过去了，中方仍未将此人缉拿归案。
根据公告，通缉令列出了通缉对象的照片、身份证号码、外逃所持证照信息、可能逃往的国家和地区以及涉嫌罪名。
“中方通过国际刑警等渠道提请有关国家执法机构加强合作，协助将有关嫌疑人缉拿归案。”公告称。
公告还称，这次公布的只是其中一部分，今后对于涉嫌犯罪的外逃人员，依然要发现一起、通缉一起。（完）
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